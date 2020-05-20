Уотфорд, Великобритания, , 07:27 — REGNUM В английском футбольном клубе «Уотфорд» выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что один футболист и два сотрудника клуба сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Их имена не называются.

Ранее сообщалось, что капитан «Уотфорда» Трой Дини заявил, что не намерен возвращаться к тренировкам из-за опасности заражения коронавирусом.

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