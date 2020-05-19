Копенгаген, 19 мая 2020, 23:52 — REGNUM 19 мая был разыгран второй матч первого тура группы A онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020, встретились коллективы G2 и North. Игра завершилась победой датчан со счетом 2:1.
Счет по картам:
Vertigo: G2 10:16 North
Inferno: G2 16:8 North
Dust2: G2 14:16 North
MVP встречи, по мнению болельщиков (61,7% голосов), был признан Филип «aizy» Айструп, заработавший статистику 64−58.
Датчане одержали победу, набрали 3 очка и заняли второе место в группе A. G2 без очков идет позицией ниже.