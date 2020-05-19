Копенгаген, 19 мая 2020, 23:52 — REGNUM 19 мая был разыгран второй матч первого тура группы A онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020, встретились коллективы G2 и North. Игра завершилась победой датчан со счетом 2:1.

Счет по картам:

Vertigo: G2 10:16 North

Inferno: G2 16:8 North

Dust2: G2 14:16 North

MVP встречи, по мнению болельщиков (61,7% голосов), был признан Филип «aizy» Айструп, заработавший статистику 64−58.

Датчане одержали победу, набрали 3 очка и заняли второе место в группе A. G2 без очков идет позицией ниже.