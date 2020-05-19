Ливерпуль, Великобритания, , 23:14 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от возобновления тренировочного процесса на базе «мерсисайдцев»: «Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал о возвращении к занятиям. Думаю, мы будет работать продуктивно. До чемпионства нам необходимо выиграть два матча. Также мы собираемся играть лучше, чем остальные команды, сражающиеся за титул победителя Лиги Чемпионов».

После 29-ти туров Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» идет на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 82 очка.