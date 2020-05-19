Лондон, , 19:21 — REGNUM Лондонский «Челси» подписал новое соглашение с аргентинским вратарём Вилли Кабальеро, информирует портал The Telegraph.

По данным источника, клуб воспользовался опцией автомитического продления контракта на год. Контракт будет рассчитан до 30 июня 2021 года. Сообщается, что подобным образом был продлён контракт с форвардом Оливье Жиру.

Тренерский штаб команды доволен тем, как выступают футболисты и предпочли заключить полноценное однолетнее соглашение, нежели краткосрочное.

В «Челси» остались два игрока с непродленными контрактами — Виллиан и Педро. С большой вероятностью нападающие покинут команду в ближайшее трансферное окно.