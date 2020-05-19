Эдмонтон, Канада, , 18:21 — REGNUM Легендарный финский нападающий Яри Курри, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз» в лучший период клуба с 1980 по 1990 год, сравнил две команды «нефтяников» — 1980-х годов с великим Уэйном Гретцки и нынешнею во главе с Коннором Макдэвидом.

«Я, конечно, слежу за «Эдмонтоном». И отдам должное, выступают они неплохо. Коннор Макдэвид — лидер команды, Леон Драйзайтль показывает очередной сильный сезон. Уверен у этой команды будет яркое будущие.

Мастерство у них есть, но у «Ойлерз» 80-х его было хоть отбавляй. Были звенья с Гретцки и Мессье, две великолепные тройки. В защите выступали Пол Коффи и Кевин Лоу. Атака была очень мощной. Сегодняшняя команда этого ещё не добилась. Безусловно, у них есть крутая первая тройка, но вторая пока не дотягивает. Но, впрочем, они идут в правильном направлении, чему я очень рад», — приводит слова Курри официальный портал Национальной хоккейной лиги.