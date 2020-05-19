Лондон, , 16:50 — REGNUM Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген может перейти в итальянский или испанский чемпионата в ближайшее трансферное окно.

По данным портала Daily Star, соглашение с 33-летним бельгийцем планируют заключить «Милан» и «Рома» из итальянского чемпионата, а также «Бесит» и «Валенсия» из Испании.

Текущий контракт Вертонгена со «шпорами» действует до конца этого сезона, после чего игрок станет свободным агентом. При этом сообщается, что бельгиец не против продолжить карьеру в «Тоттенхэме», за который выступает последние 8 лет.

В этом сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».