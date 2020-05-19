Турин, Италия, , 16:31 — REGNUM Согласно информации портала Daily Mail, туринский «Ювентус» отказался продавать Маттейса Де Лигта в «Барселону».

Сообщается, что «сине-гранатовые» предложили итальянскому клубу 66 миллионов за 20-летнего защитника, надеясь с легкостью оформить трансфер, так как игрок провел не самый лучший дебютный сезон в Серии А.

В этом сезоне голландец принял участие в 27 матчах за «Юве» и забил два мяча, заработав при этом 4 желтые карточки.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 67,5 миллиона евро. Его текущий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что игрок перешел в стан итальянского клуба прошлым летом, «Ювентус» выплатил «Аяксу» 85 миллионов евро компенсации.