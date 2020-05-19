Мадрид, , 12:15 — REGNUM В испанском клубе «Райо Вальекано» футболисты отказались от тренировок из-за снижения зарплаты. Об этом 19 мая Mundo Deportivo.

По информации издания, игроки недовольны сокращением зарплаты. При этом они пытались поговорить с руководством клуба в течение 2,5 месяцев, но так и не получили ответа.

Отмечается, что 18 мая игроки «Райо Вальекано» проводили тренировку в домашних условиях вместо того, чтобы прибыть на базу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая футболисты испанского клуба «Эльче» отказались возобновлять тренировки в знак протеста против сокращения зарплат.

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