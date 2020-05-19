Лондон, , 09:29 — REGNUM Форвард лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои арестован по подозрению в изнасиловании. Об этом 19 мая сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что 16 мая футболист встретился в своём доме с моделью, с которой познакомился в интернете. После этого ей стало плохо, и она вызвала полицию и скорую помощь.

В полиции сообщили, что девушку доставили в больницу. Спортсмен был задержан на месте происшествия, а в его доме прошёл обыск.

«В присутствии сотрудников скорой медицинской помощи девушка сообщила, что её изнасиловали. Мужчина был арестован на месте происшествия по подозрению в изнасиловании», — заявили в полиции.

Также сообщается, что через некоторое время футболист был освобождён под залог.

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