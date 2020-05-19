Тяньцзинь, Китай, , 04:54 — REGNUM Китайская ассоциация баскетбола (CBA) сообщила о начале подготовительного этапа строительства Китайского музея баскетбола в Тяньцзине, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

«Музей будет открывать, собирать, изучать и оберегать реликвии китайской баскетбольной культуры. Он также станет платформой для международного сотрудничества в области традиционной баскетбольной культуры», — говорится в анонсе CBA.

Баскетбол является одним из самым популярных видов спорта в Китае. Музей будет расположен в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере страны недалеко от Пекина. Отсюда пошло распространение увлечения баскетболов в Китае с XIX века. Первая закрытая баскетбольная арена в Китае также была построена в Тяньцзине.