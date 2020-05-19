Тегеран, , 07:58 — REGNUM По случаю годовщины создания Национального спортивного олимпийского и паралимпийского музея будет обнародовано завещание легендарного иранского борца Голамреза Тахти наряду с возведением статуй некоторых чемпионов и ветеранов спорта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 мая.

Национальный спортивный олимпийский и паралимпийский музей был открыт в прошлом году в присутствии первого вице-президента Эсхака Джахангири, иранских законодателей и других чиновников, занимающихся вопросами спорта.

По имеющимся данным, иранскими властями будут возведены статуи отца-основателя подводного плавания в Иране Таги Асгари, обладателя трех олимпийских медалей Мохаммада Насири и ветерана тяжелой атлетики Мохаммада Зехтаба.

Голамреза Тахти (1930−1968) завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали на Олимпийских играх, а также 2 золотые и 2 серебряные медали на чемпионатах мира. Благодаря своему спортивному мастерству он считался одним из самых популярных спортсменов Ирана и получил прозвище «Джахан Пахляван», что на персидском языке означает «чемпион мира».