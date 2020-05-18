Турин, Италия, , 17:49 — REGNUM Аргентинский нападающий Пауло Дибала останется в «Ювентус», клуб договорился с игроком о новом соглашении, информирует портал Football Italia.

О заключении нового контракта будет объявлено после того, как агент аргентинского игрока сможет прилететь в Италию на переговоры. Напомним, что границы Италии закрыты в связи с пандемией коронавирусом.

Согласно данным источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. Заработная плата игрок, соответственно, будет увеличена. На данный момент игрок Дичала зарабатывает 7,5 миллиона евро за сезон. Текущий контракт действует до лета 2022 года.

В этом розыгрыше 26-летний аргентинец принял участие в 24 матчах итальянского чемпионата, отличившись 11 (7+4) результативными действиями по системе «гол+пас».