Лондон, , 12:48 — REGNUM Лондонский «Челси» может продать полузащитника Жоржиньо. Об этом 18 мая сообщает Tuttosport.

По информации издания, руководство клуба готово принять предложения по трансферу 28-летнего футболиста и оценивают его в € 65−70 млн.

Отмечается, что в услугах Жоржиньо заинтересован туринский «Ювентус». Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Челси» €40 млн за Жоржиньо.

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