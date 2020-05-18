Манчестер, Великобритания, , 12:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» намерен побороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом 18 мая сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах 19-летнего норвежского форварда. Клуб готов к конкуренции с мадридским «Реалом» за игрока.

Отмечается, что «Реал» планирует сделать предложение о приобретении Холанда в ближайшее трансферное окно.

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» за €20 млн. В 12 матчах немецкий клуб он забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

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