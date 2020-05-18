Мадрид, , 10:41 — REGNUM «Сельта» не будет штрафовать нападающего Фёдора Смолова. Об этом заявил агент игрока Герман Ткаченко, сообщает «РБК-Спорт».

"Смолова не оштрафовали», — сказал Ткаченко.

Напомним, в апреле Смолов уехал из Испании в Россию, несмотря на карантин. Позже он вернулся и приступил к тренировкам.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Он сыграл шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

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