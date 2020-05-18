Мадрид, , 10:11 — REGNUM Возобновление чемпионата Испании по футболу планируется на 12 июня. Об этом 18 мая заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает Goal.

«Хочу, чтобы возобновление чемпионата Испании случилось как можно скорее. Мы ориентируемся на 12 июня», — сказал Тебас.

Он также поздравил генерального директора Бундеслиги с возобновлением чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что футбольным командам в Испании разрешили проводить тренировки.

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