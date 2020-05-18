Москва, , 09:08 — REGNUM Российский шахматист Даниил Дубов занял второе место на Мемориале Стейница. Победителем турнира стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

В заключительный день соревнований Карлсен одержал три победы и три раза сыграл вничью. Он набрал 12 из 18 очков.

Дубов, который лидировал после первых двух дней, проиграл три раза подряд, одержал одну победу и дважды сыграл вничью. В итоге он набрал 10 очков и пропустил Карлсена вперёд.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов, которые провели по 18 партий в блиц за три дня турнира. Турнир был посвящён памяти первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница.

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