Лондон, , 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина. Об этом 17 мая сообщает The Sun.

По информации издания, футболист в своём доме встретился с моделью, с которой познакомился в интернете. Она вызвала полицию и скорую помощь после того, как ей стало плохо. После этого спортсмена задержали.

Девушку доставили в больницу. О причинах ухудшения её самочувствия и обращения в экстренные службы не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта у Хадсона-Одои был выявлен коронавирус. Позже он сообщил о своём выздоровлении.

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