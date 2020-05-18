Москва, , 08:37 — REGNUM Победительницей Мемориала Стейница в женском зачёте стала российская шахматистка Екатерина Лагно. Она одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Лагно набрала 12 из 18 очков, также как китайская шахматистка Лэй Тинцзе. Победитель определился в армагеддоне, где Лагно чёрными фигурами обыграла соперницу.

Отметим, что всего в турнире принимали участие 10 спортсменок, которые провели по 18 партий в блиц за три дня онлайн-турнира.

Лагно с 2014 года выступает за Россию, до этого представляла Украину. Она является трёхкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019).