Нижний Новгород, , 20:25 — REGNUM 15-й велопробег «Дорога Минина» в связи с пандемией перенесли на сентябрь, — сообщают организаторы.

Традиционный велопробег планировалось провести 21 мая. Фонд «Нижегородский Кремль» и «Велоклуб-НН» с 2006 года проводили «Дорогу Минина», приглашая к участию сторонников здорового образа жизни. Организаторы надеются, что после отмены запрета на проведение массовых мероприятий пробег пройдет в сентябре 2020 года.

Мероприятие посвятят 75-летию Победы. Участники отдадут дань памяти бойцам 137-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Арзамасе, ударят в «Колокол Памяти» у памятника патриарху Сергию.

В прошлом году «Дорога Минина» пролегала по территории Володарского района региона. В велопробеге приняли участие 500 человек, они проехали 40 километров.