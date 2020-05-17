Москва, , 18:44 — REGNUM 17 мая состоялось онлайн-заседание президиума Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России». Было принято решение о создании в суворовских и военных училищах многофункциональных огневых комплексов. Об этом сообщил генеральный секретарь ОФСОО «ФАТСР», председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Сегодня идет работа над техническим заданием для строителей комплексов. В нем будут отражены не только функциональные и технологические требования к современному комплексу для тактической стрельбы, но даже необходимые параметры по декорациям, меняющихся под упражнения, а также разграничение для типов гражданского оружия.

Пилотный огневой объект для соревнований по армейской стрельбе будет возведен на территории Тульского суворовского военного училища.

Также на заседании были обсуждены вопросы партнёрства со стрелковыми тирами Москвы и Подмосковья, создания собственного стрелкового клуба федерации, разработки градации и знаков отличия для спортсменов, методические вопросы по подготовке инструкторов для этого вида спорта.

Федерация армейской тактической стрельбы в России образована по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курирует проект замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президентом ОФСОО «ФАТСР» избран начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.