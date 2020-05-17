Москва, , 15:43 — REGNUM Российская метательница копья Мария Абакумова заявила, что хочет снова выступать на соревнованиях после истечения срока дисквалификации. Об этом 17 мая сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации Абакумовой за нарушение антидопинговых правил истёк 17 мая.

«Дисквалификация закончилась, и я очень хочу вернуться в спорт», — сказала Абакумова.

По её словам, возвращение в спорт для неё может стать проблематичным.

Напомним, Абакумова была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 18 мая 2016 года. Она была лишена золота ЧМ-2011 и серебра ОИ-2008.

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