Барселона, Испания, , 15:11 — REGNUM Футбольные клубы чемпионата Испании смогут проводить общие тренировки с 18 мая. Об этом сообщается на сайте «Барселоны».

Отмечается, что игроки смогут тренироваться в группах по 10 человек. До этого они могли заниматься на клубных базах индивидуально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что у футболистов чемпионата Испании выявили всего пять положительных результатов на коронавирус.

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