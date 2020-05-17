Москва, , 14:47 — REGNUM Футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) обяжут соблюдать социальную дистанцию во время матчей после возобновления сезона. Об этом говорится в проекте медицинского регламента РПЛ.

Отмечается, что групповой выход игроков будет происходить без детского сопровождения, а также без обмена талисманами и вымпелами.

Кроме того, команды должны приезжать на нескольких автобусах, а в помещениях стадиона расстояние между людьми должно быть не менее двух метров.

Напомним, чемпионат России по футболу планируется возобновить 21 июня.

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