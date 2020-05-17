Виго, Испания, , 14:22 — REGNUM «Сельта» оштрафовала полузащитника Пионе Систо за нарушение условий карантина. Об этом 17 мая сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что штраф составил €60 тыс. Это стало самой крупной суммой в истории штрафов «Сельты».

Санкции к 25-летнему футболисту применены из-за того, что он без разрешения клуба уехал в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что российский нападающий Фёдор Смолов нарушил карантин и улетел из Испании в Россию. Позже он вернулся на базу клуба.

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