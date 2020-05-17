Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) продлит контракты с футболистами, которые истекают 30 июня. Об этом 17 мая заявил президент клуба Григорий Иванов, сообщает ТАСС.

«Если ребята изъявят желание продолжать чемпионат, мы на два месяца продлим с ними контракты», — сказал Иванов

Он добавил, что информация о проблемах с финансированием клуба не соответствует действительности.

Напомним, 15 мая Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить чемпионат России.

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