Атланта, США, , 12:47 — REGNUM Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что получала предложение от американского фаната поработать в эскорте за $3.6 млн в год. Об этом сообщает The Sun.

Она рассказала, что сообщение пришло от неизвестного человека из США несколько месяцев назад.

«Я не из тех, кто ругается с людьми, я просто ответила ему: «Извините, но это предложение меня не интересует», — сказала Клишина.

Напомним, Клишина является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину. В 2016 году она стала единственной российской легкоатлеткой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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