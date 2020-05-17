Лейпциг, Германия, , 09:09 — REGNUM «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник «Фрайбурга» Мануэль Гульде. А на 77-й минуте форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счёт.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко. «Фрайбург» идёт на седьмом месте с 37 очками.

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