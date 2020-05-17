Франкфурт-на-Майне, Германия, , 09:05 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «Боруссии» Алассан Плеа. А спустя шесть минут форвард Марку Тюрам удвоил счёт.

На 73-й минуте защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного. А на 81-й минуте форвард «Айнтрахта» Андре Силва смог сократить отставание.

На сегодняшний день «Боруссия» находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка. «Айнтрахт» идёт на 13-м месте с 28 очками.

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