Зинсхайм, Германия, , 08:55 — REGNUM Берлинская «Герта» одержала победу над «Хоффенхаймом» в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогума. В составе «Герты» мячи забили нападающие Ведад Ибишевич и Матеус.

На сегодняшний день «Герта» находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко. «Хоффенхайм» идёт на девятом месте с 35 очками.

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