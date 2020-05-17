Дортмунд, Германия, , 08:44 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке-04» в матче 26-го тура чемпионата Германии, который 16 мая возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Автором первого гола после возобновления сезона в Бундеслиге стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд. Дубль оформил Рафаэл Геррейру, ещё один гол на счету Торгана Азара.

На сегодняшний день «Боруссия» находится на втором месте в Бундеслиге, набрав 54 очка. «Шальке» идёт на восьмом месте с 38 очками.

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