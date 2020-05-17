Джексонвилль, 17 мая 2020, 07:59 — REGNUM Боец из Нидерландов Алистар Оверим поборол американца Уолта Харриса в тяжелой весовой категории в ходе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает sports.ru.
Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США. Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи.
17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, турнир UFC был перенесен из-за эпидемии коронавируса.