Лима, 17 мая 2020, 05:13 — REGNUM Участница Панамериканских игр — 2019 Джаннетт Мальки Пече обнаружена мертвой в хостеле города Кальяо. Об этом передает издание La Fiesta de Lima.
У спортсменки остались двое детей, ей был 31 год.
Полиция выяснила, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной. На ее лице обнаружены следы нанесения побоев. Ведется следствие.
Напомним, что Джаннетт Мальки Пече была чемпионкой Перу в 2019 году в весе 55 килограмм и стала девятой на Панамериканском чемпионате по борьбе в Буэнос-Айресе в апреле 2019 года.