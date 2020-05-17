Берлин, , 03:41 — REGNUM Ничейным счетом (0:0) закончилась встреча между футбольными клубами «Фортуна» и «Падерборн» 16 мая, проходившая в 26-го круга немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает издание Sports.ru

За два тайма встречи оба клуба нанесли всего по воротам противника. И ни одна из атак не оказалась результативной. В итоге оба клуба показали слабую игру и положили по одному очку в свою турнирную копилку.

Напомним, после прошедшей встречи «Фортуна» находится на 16 месте турнирной таблицы, набрав 23 очка. «Падерборн» на две строчки ниже, набрав только 17 очков.

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