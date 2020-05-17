Рим, , 00:33 — REGNUM Командные тренировки в футбольных клубах Италии возобновятся с 18 мая, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает издание Football Italia.

«Это просчитанный риск. В ином случае нам придётся сидеть на карантине до разработки вакцины, а мы не можем себе этого позволить», — объяснил Конте.

Напомним, проведение Чемпионата Италии по футболу было остановлено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса. После этого власти страны наложили запрет на проведение регулярных тренировок футбольных команд.

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