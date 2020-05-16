Москва, , 15:48 — REGNUM Состав участников на новый сезон обсудит руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) после завершения лицензирования клубов. Об этом 16 мая заявил президент ПФЛ Андрей Соколов, сообщает ТАСС.

«Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе», — сказал Соколов.

Он добавил, что по составу участников лига будет определяться по итогам лицензирования совместно с Российским футбольным союзом (РФС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая РФС решил досрочно завершить сезон в ПФЛ и Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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