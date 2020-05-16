Рим, , 15:40 — REGNUM Чемпион Италии по футболу может быть определён с помощью плей-офф в случае плотного графика. Об этом 16 мая заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Мы должны быть готовы к различным вариантам, нельзя исключать то, что нам придется определять победителя с помощью плей-офф», — приводит слова Гравины Rai.

По его словам, в случае возобновления чемпионата 13 июня, как и было запланировано, матчи придется проводить в плотном графике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи чемпионата Италии по футболу могут быть возобновлены с 13 июня.

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