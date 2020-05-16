Москва, , 15:17 — REGNUM Решение о возобновлении чемпионата России по футболу является нормальным. Об этом 16 мая заявил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, сообщает ТАСС.

«Решение о возобновлении чемпионата принято. Я думаю, это нормально, и ситуация не будет ухудшаться. Все уже заждались», — сказал Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Российский футбольный союз (РФС) принял решение о возобновлении сезона в премьер-лиге и его досрочном завершении в первом и втором дивизионах.

Читайте также: В «Торпедо» раскритиковали решение о досрочном завершении сезона в ФНЛ