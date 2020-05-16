Москва, , 13:36 — REGNUM «Аэрофлот» и Российская федерация баскетбола (РФБ) прекратили сотрудничество. Об этом 16 мая заявил президент РФБ Андрей Кириленко, сообщает ТАСС.

«С нами «Аэрофлот» тоже закончил. Но сейчас для авиации тяжёлое время, и мы будем справляться сами, ничего», — сказал Кириленко.

РФБ с 2016 года сотрудничала с «Аэрофлотом», который был официальным перевозчиком национальных сборных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с Российским футбольным союзом (РФС), а также отказалась от всех маркетинговых контрактов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС