Москва, , 13:26 — REGNUM Переход клубов из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) по итогам сезона 2019/20 отменён. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба ФНЛ.

«Место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в ФНЛ выйдут те победители групп ПФЛ при условии получения ими лицензии.

Добавим, что в зоне вылета ФНЛ по итогам сезона оказались «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел» и «Мордовия». В ПФЛ победили «Велес», «Динамо-Брянск», «Волгарь», «Акрон» и «Иртыш».

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