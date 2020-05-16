Москва, , 13:11 — REGNUM В московском «Торпедо» разочарованы решением Российского футбольного союза (РФС) досрочно завершить сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 15 мая заявила президент клуба Елена Еленцева.

«Мы глубоко разочарованы решением. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён», — приводит слова Еленцевой «Чемпионат».

Она отметила, что «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в премьер-лигу, но им не предоставили возможности бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая РФС решил досрочно завершить сезон в ФНЛ, в результате чего в премьер-лигу вышли «Ротор» и «Химки».

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