Париж, , 12:21 — REGNUM Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдёт в мадридский «Реал» во время ближайшего летнего трансферного окна. Об этом 16 мая сообщает AS.

По информации издания, Мбаппе принял такое решение из-за ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. 21-летний форвард проведет ещё один сезон в ПСЖ.

Отмечается, что контракт Мбаппе с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания срока контракта.

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