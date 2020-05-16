Монреаль, Канада, , 12:02 — REGNUM Обеспокоенность скорым принятием «законопроекта Родченкова» выразил исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 15 мая сообщает пресс-служба организации.

«Хотя WADA поддерживает правительства в использовании их законодательных полномочий для борьбы с допингом, исполком выражает свою обеспокоенность экстерриториальным компонентом законопроекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что WADA по-прежнему готово работать совместно с властями США над улучшением законопроекта.

Законопроект предполагает уголовное преследование за применение допинга. При этом предполагается, что закон будет распространяться на международные соревнования за пределами США, включая чемпионаты мира по разным видам спорта и Олимпийские игры.

Это даст США возможность преследовать любого человека в мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Законопроект Родченкова» о допинге принят нижней палатой Конгресса США