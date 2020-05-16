Сочи, Краснодарский край, , 11:50 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин останется в «Сочи» до фактического завершения сезона. Об этом заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, сообщает ТАСС.

Кокорин является игроком «Зенита», который с февраля 2020 года выступает за «Сочи» на правах аренды. Его арендное соглашение рассчитано до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон 21 июня. Завершится чемпионат в конце июля.

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