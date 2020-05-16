Брюссель, , 10:59 — REGNUM Чемпионат Бельгии по футболу досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Бельгийской футбольной лиги.

Чемпионом Бельгии стал «Брюгге», который с 70 очками лидировал после 29 туров. Вторым стал «Гент» (55 очков), третьим — «Шарлеруа» (54).

В сезоне 2020/21 «Брюгге» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Гент» — в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» — в Лиге Европы.

Добавим, что чемпионат Бельгии стал третьим в Европе, который не был доигран. Ранее были досрочно завершены чемпионаты Франции и Нидерландов.