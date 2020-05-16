Марсель, Франция, , 10:53 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Марсель». Об этом 15 мая сообщает Goal.

По информации издания, «Марсель» вступил в переговоры с Почеттино, чтобы узнать, готов ли он возглавить команду. Сообщается, что клуб может покинуть нынешний главный тренер Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, сезон Лиги 1 был завершён досрочно. Чемпионом признан ПСЖ, «Марсель» занял второе место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виллаш-Боаш может уйти из «Марселя».

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