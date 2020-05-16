Джексонвилль, , 10:19 — REGNUM Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону не потребовалась операция после боя с Джастином Гейджи. Об этом он написал в своём Instagram.

«Выздоравливаю. Никакой операции», — написал Фергюсон.

Напомним, Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде. После этого сообщалось, что у него выявлен перелом орбитальной кости, а также о необходимости операции.

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