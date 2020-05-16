Джексонвилль, 16 мая 2020, 10:11 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи заявил, что будет драться с Конором Макгрегором после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 16 мая сообщает The Score.
«Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — сказал Гейджи.
Он добавил, что на сегодняшний день бой с Нурмагомедовым является его единственной целью.
Напомним, в ночь с 9 на 10 мая Гейджи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
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