Джексонвилль, , 10:11 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи заявил, что будет драться с Конором Макгрегором после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 16 мая сообщает The Score.

«Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — сказал Гейджи.

Он добавил, что на сегодняшний день бой с Нурмагомедовым является его единственной целью.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая Гейджи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.

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