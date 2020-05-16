Монреаль, Канада, , 09:45 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличило до 61 количество дел после повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что в первой половине мая WADA провело повторную проверку базы московской лаборатории и выявило ещё четыре случая изменений данных.

«Анализ повторной проверки проб продолжается. В общей сложности обнаружено 61 неблагоприятное аналитическое заключение, что на четыре больше, чем было объявлено 30 апреля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля WADA заявило о завершении расследования. Сообщалось, что у 145 из 298 российских спортсменов выявлены манипуляции с данными допинг-проб.

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