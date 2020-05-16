Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Нападающий Артемий Панарин признан лучшим российским хоккеистом в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» по версии русскоязычного сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего за «Рейнджерс» выступали 29 российских игроков. Отмечается, что особое место в истории клуба занимают Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, которые выиграли вместе с командой Кубок Стэнли в 1994 году.

Панарин перешёл в «Рейнджерс» летом 2019 года из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге с зарплатой $11,5 млн в год. В текущем сезоне он сыграл в 69 матчах, набрав 95 (32 + 63) очков.

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